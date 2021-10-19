МИД назвал провокационными действия Украины, задержавшей представителя ЛНР в СЦКК

Задержанный Украиной представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе оказался российским гражданином, однако Украины не уведомила об этом дипломатические учреждения РФ, сообщили в пресс-службе МИД России.

«Посольство России в Киеве и генконсульство в Харькове обращались в МИД Украины и местные органы власти с требованиями разъяснить ситуацию, информировать о местонахождении задержанного и обеспечить к нему консульский доступ, который в соответствии с консульской конвенцией должен быть предоставлен не позднее, чем через четыре дня после задержания», — указано в сообщении ведомства.

В МИД добавили, что по истечению шести дней Украина так и не выполнила своих обязательств согласно Консульской конвенции.

«Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней консульской конвенции с Россией», — отметили в ведомстве.

Украинские силовики взяли в плен сотрудника СЦКК ЛНР Андрея Косяка 13 октября. Служба безопасности Украины допросила задержанного в связи с подозрением в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приостановила свою деятельность в Донбассе по соображениям безопасности.