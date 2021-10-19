Мужчина нашел в пачке чипсов одну целую картофелину

Школьный учитель из Англии Дэвид Бойс купил в магазине пачку чипсов, но внутри упаковки его ждал сюрприз, пишет издание Lincorshire Live.Там мужчина нашел лишь целую немытую картофелину.

Как рассказал покупатель, он хотел перекусить между уроками, сходил в магазин и купил снеки. Взяв пачку в руки, Дэвид не заметил чего-то подозрительного, а потом подумал, что его разыгрывают, когда вскрыл упаковку и увидел одинокий клубень.

«Мой разум в этот момент отключился», — признался педагог.

По словам Бойса, он не выкинул картошку — она лежит у него дома. Британец пока не знает, что с ней делать, но хочет как-нибудь увековечить свою забавную находку.

«Я подумал, может, отсканировать картошку и сделать 3D-печать — будет как статуя»,— поделился Дэвид.

Мужчина также рассказал, что с ним связывались производители этой марки чипсов и пытались разобраться в ситуации.

Ранее производитель чипсов Doritos выкупил у подростка из Австралии начос необычной формы. Компания заплатила за него 13-летней девочке $20 тысяч.