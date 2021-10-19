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Силуанов рассказал, сколько Россия тратит в день на борьбу с коронавирусом

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр финансов Антон Силуанов оценил ежедневные траты России, связанные с пандемией COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около 2 миллиардов рублей в день, сейчас при особой ситуации, при всплеске заболеваний — 3,6 миллиарда рублей в день», — сказал Силуанов.

Он отметил, что несмотря на рост расходов нельзя допустить проблем с оказанием плановой помощи россиянам.

По словам Силуанова, каждый день на борьбу с коронавирусной инфекцией из российского бюджета выделяется около 3,6 млрд рублей.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявили о многомиллиардных убытках из-за пандемии. Потери связаны уменьшением количества контрактов с зарубежными компаниями. В «Роскосмосе» посчитали, что из-за коронавируса лишились около 25 млрд рублей выручки и более 1 млрд рублей чистой прибыли.

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