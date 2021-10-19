Президент России Владимир Путин призвал сделать перелеты малой авиации более доступными, расширив сеть региональных маршрутов, сообщает ТАСС.

«Нужно расширять сеть внутрирегиональных авиационных маршрутов, модернизировать малые аэропорты, обновлять парк воздушных судов на этих рейсах. В целом перелеты малой авиацией должны стать более доступными для граждан», — заявил президент на заседании президиума Госсовета.

Рассматривая транспортную стратегию на 2030-2035 годы, президент отметил важность такого рода транспорта для удаленных и труднодоступных территорий.

«Нужно так выстроить их работу, чтобы наилучшим образом отвечать потребностям, запросам граждан», — заявил Путин, указав также на необходимость равномерного и динамичного развития всех видов транспорта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена кратно увеличить грузопоток по Севморпути.