Попова заявила о неправильном применении системы QR-кодов в регионах России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в некоторых регионах России система QR-кодов применяется неправильно. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, принимаемых сейчас мер по борьбе с коронавирусом недостаточно. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в настоящее время растет в 79 российских субъектах.

«Явный рост заболеваемости от 2,5% в Республике Коми до 45,9% в Смоленской области сегодня мы видим в 79 субъектах», — сказала глава ведомства.

Соответствующее заявление она сделала на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга приняли решение о введении в городе QR-кодов для посещения массовых мероприятий и общественных мест.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России выросло за минувшие сутки на 33 740. Количество заболевших с начала пандемии увеличилось до 8 060 752.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 1015 летальных исходов от последствий COVID-19, это новый максимум за пандемию, полностью выздоровели 23 426 пациентов.

В Москве при этом за последние сутки зарегистрировали максимальное число смертей от коронавируса с начала августа — 73 умерших.