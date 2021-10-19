Героя роликов в TikTok с миллионами просмотров подозревают в убийстве и кражах

Алексей Щетинин, герой роликов в TikTok про зятя и пиво с миллионами просмотров, оказался в розыске по подозрению в убийстве и кражах, совершенных в Темрюке, сообщает Telegram-канал Mash.

В ОВД города-курорта Анапа распространили ориентировку на Щетинина, согласно которой его подозревают в убийстве местного жителя в станице Ахтанизовской, а также в кражах в Темрюкском и Анапском районах и нападении на полицейских.

Жена Щетинина, записавшая видеообращение к подписчикам, заявила, что несмотря на то, что Алексей находится в розыске, он вел открытый образ жизни и ни от кого не скрывался.

Информацию о том, что герой роликов в TikTok является подозреваемым в совершении особо тяжких преступлений, сообщили подписчики в TikTok.

«Если Вы встречали данного гражданина или Вам известно где он находится, незамедлительно позвоните в полицию по телефонам: 8(86148)5-19-72 или 8-918-668-01-24», — указано в ориентировке на Щетинина.

Ранее стало известно, что подозреваемая в убийстве школьницы в Вологде женщина заманила ее сладостями.