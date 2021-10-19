Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Лавров заявил, что НАТО «похоронила» идею консультаций с Россией 14:23
Google отложила выход собственных смарт-часов до 2022 года 14:22
Семин раскритиковал трансферную кампанию «Локомотива» 14:21
В Совфеде ответили на предложение Эрдогана о реформе ООН 14:21
Лавров: Россия и США возобновили диалог по Украине 14:18
Мурашко заявил, что большинство заболевших COVID-19 россиян не были привиты 14:17
Попова заявила о неправильном применении системы QR-кодов в регионах России 14:15
Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями 14:10
Полина Гагарина пожаловалась на панические атаки и депрессию в браке... 14:07
Экономист рассказал, как дополнительные выплаты на поддержку семей повлияют... 14:06

Героя роликов в TikTok с миллионами просмотров подозревают в убийстве и кражах

Алексей Щетинин, герой роликов в TikTok про зятя и пиво с миллионами просмотров, оказался в розыске по подозрению в убийстве и кражах, совершенных в Темрюке, сообщает Telegram-канал Mash.

В ОВД города-курорта Анапа распространили ориентировку на Щетинина, согласно которой его подозревают в убийстве местного жителя в станице Ахтанизовской, а также в кражах в Темрюкском и Анапском районах и нападении на полицейских.

Жена Щетинина, записавшая видеообращение к подписчикам, заявила, что несмотря на то, что Алексей находится в розыске, он вел открытый образ жизни и ни от кого не скрывался.

Информацию о том, что герой роликов в TikTok является подозреваемым в совершении особо тяжких преступлений, сообщили подписчики в TikTok.

«Если Вы встречали данного гражданина или Вам известно где он находится, незамедлительно позвоните в полицию по телефонам: 8(86148)5-19-72 или 8-918-668-01-24», — указано в ориентировке на Щетинина.

Ранее стало известно, что подозреваемая в убийстве школьницы в Вологде женщина заманила ее сладостями.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях