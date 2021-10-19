Генпрокуратура Албании возбудила уголовное дело об убийстве после гибели российских туристов

Генпрокуратура Албании решила возбудить дело по статье «убийство» после гибели российских туристов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России.

«По предложению госполиции Албании генеральная прокуратура Албании приняла решение о возбуждении уголовного дела по статье «убийство». В ближайшее время ожидаются результаты токсикологической экспертизы», — рассказали в дипмиссии.

15 октября в Албании погибли четверо российских туристов — двое мужчин и две женщины. Их тела нашли в сауне пятизвездочного отеля. По данным полиции, россияне находились в сауне дольше положенного и задохнулись.

Как сообщает портал Albanian Daily News, причиной гибели российских туристов стало отравление хлором. Сотрудник отеля, в котором они отдыхали, рассказал полиции, что отдыхающие попросили открыть для них сауну и бассейн — незадолго до трагедии его подготовили для гостей. В правоохранительных органах полагают, что работник гостиницы использовал слишком много чистящего средства. В посольстве РФ, в свою очередь, призвали не распространять «оскорбительные и ничем не подтвержденные измышления о том, что погибшие якобы находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения».