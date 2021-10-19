В Москве пошел первый снег

В Москве во вторник, 19 октября, пошел первый за эту осень снег, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что осадки начались в Новой Москве, в Саларьево.

Ранее синоптики предупредили жителей столице о «погодной лихорадке». По данным центра «Фобос», москвичей ожидают резкие перепады температур от ночных заморозков до +14°С. Так, по прогнозам, в начале недели в Москву ворвется холодный атмосферный фронт, дневная температура сначала понизится до +4…+9°С, а далее «столбики термометров опустятся на самое дно холода». Во вторник будет уже не выше +6°С, ожидается «первый символический снег» вместе с дождем. В ночь на среду ожидается первая гололедица, предупредили синоптики, но далее наступит «температурный разворот».

К концу недели ожидается кратковременное потепление до +14°С.

Тем не менее «взрывной всплеск тепла будет недолгим», и уже к концу недели начнется вторжение арктического холода и погода перейдет в «формат предзимья», сообщили эксперты.