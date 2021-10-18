ТАСС: стрелявшего в пермской школе ученика не привлекут к ответственности

Подросток, устроивший стрельбу в школе Октябрьского городского округа Пермского края, не будет привлечен к уголовной ответственности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Стрелявший в школе ученик не будет привлечен к уголовной ответственности в силу положений Уголовного кодекса. Общая уголовная ответственность наступает с 16 лет. За особо тяжкие преступления — с 14», — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что школьник еще не достиг данного возраста.

Ранее стало известно, что под Пермью, поселке Сарс, 12-летний подросток, ученик шестого класса, устроил стрельбу в школе. Он произвел как минимум два выстрела из охотничьего ружья «Сайга». Погибших нет. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один ребенок — после стрельбы ему осколком стекла от двери порезало ногу.

Подростка обезвредила директор школы Галина Зайцева — она увела ребенка в кабинет, убедила отдать ей оружие и находилась с ним до приезда полицейских.

Позже стало известно, что школьник взял ружье у отца, при стрельбе руководствовался «указаниями Бога», а также хотел «наладить вопрос» с одноклассницей. Причиной нападения, по словам самого мальчика, стала злоба и обида на одноклассников и учителей.

В МВД подтвердили инцидент и рассказали подробности о стрельбе.