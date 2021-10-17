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«Главе русской мафии» Михаилу Танскому предъявили обвинения

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Прокуратура Южного округа в окружном суде в Иерусалиме предъявила обвинение Михаилу Танскому и двум его сообщникам Дмитрию Червинскому и Владиславу Козчуку в вымогательстве с применением насилия и других преступлениях, сообщает NEWSru.co.il.

Как сообщает издание, выявить подозреваемых удалось благодаря внедрению тайного агента полиции.

20 сентября израильская полиция сообщила, что считает Михаила Танского одним из наиболее влиятельных представителей криминального мира Израиля. В местных СМИ его называли «главарем русской мафии». Сообщалось, что наряду с ним были также задержаны еще 15 подозреваемых. Им вменяется в вину незаконный оборот оружия и наркотиков, шантаж, рэкет, незаконное применение оружия и похищение людей.

Суд также наложил запрет на распространение любой информации, которая может привести к раскрытию личности внедренного в преступное сообщество агента или членов его семьи.

В декабре 2020 года полиция Испании задержала восьмерых россиян по обвинению в причастности к русской мафии.

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