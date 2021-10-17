В Тюмени задержали пенсионера, который с ножом преследовал двух школьников

Тюменские полицейские задержали 69-летнего мужчину, который с ножом преследовал двух школьников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Тюмени.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен вооруженный ножом мужчина, который сначала идет, а потом бежит по тротуару за двумя школьниками. Инцидент произошел возле дома №8 на улице Голышева.

По данным полиции, ранее судимого 69-летнего пенсионера задержали и доставили в участок. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, нож, который был при нем, изъят.

По факту произошедшего проводится проверка, добавили в полиции.

Ранее Следственный комитет возбудил дело против пациента наркологического диспансера в Якутии, который накануне совершил нападение на пятерых человек. Уголовное дело было возбуждено против жителя города Якутска 1974 года рождения по двум статьям УК РФ — «Убийство» и «Покушение на убийство».

Вечером 16 октября один из пациентов наркологического диспансера в Якутии во время ссоры напал на своих соседей по палате. В результате инцидента один человек погиб, еще четверо были ранены. По предварительной информации, причиной нападения стало нестабильное психологическое состояние больного.