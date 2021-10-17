В центральную Россию с четверга, 21 октября, вернется теплая погода до 14-15°C, сообщает Гидрометцентр России.

«Днем в четверг температура начнет заметно расти. Температура повысится до 9-14 градусов, а в пятницу — даже до 10-15 градусов. Это будет действительно очень теплая погода», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что, несмотря на грядущее потепление, начало недели ожидается холодным и зябким.

«Во вторник будет понижение температуры кратковременное. Дневные температуры будут в диапазоне 2-7 градусов по области, по Москве — около 5-6 градусов. Будет зябко с такими максимальными температурами. В среду температурный фон такой же», — пояснил Вильфанд.

Ранее стало известно, что ночь среды, 15 октября, в столице стала самой теплой с начала октября.

Такая теплая погода связана с приходом в столицу циклонов. Именно они ранее прервали череду заморозков в ночное время. Благодаря циклонам температура повысилась, но начались дожди.