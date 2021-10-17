Выписку экс-президента США Билла Клинтона перенесли на день, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря бывшего американского президента, Анхеля Уренью.

«Здоровье президента Клинтона отлично восстанавливалось в последние 24 часа. Он останется на ночь в медицинском центре UC Irvine, чтобы продолжить внутривенный курс антибиотиков перед ожидаемой выпиской завтра», — рассказал Уренья.

По его словам, Клинтон чувствует себя хорошо и проводит время с семьей.

Ранее пресс-секретарь Билла Клинтона рассказал о состоянии здоровья бывшего президента США.

Билла Клинтона доставили в одно из медучреждений Калифорнии из-за заражения «инфекцией, не связанной с COVID-19». Сообщалось, что причиной госпитализации бывшего главы Соединенных Штатов стало заражение крови. Как заявлял официальный представитель Клинтона Ангел Урен, он «выздоравливает» и находится «в хорошем настроении».

Президент США Джо Байден, говоря о здоровье 42-го американского лидера Билла Клинтона, госпитализированного с заражением крови, постучал по дереву.