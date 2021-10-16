Число пострадавших в ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде увеличилось до 24

Количество пострадавших при столкновении двух автобусов и грузовика в Нижегородской области увеличилось до 24, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших.

«Пострадали 24 человека, из них госпитализированы трое, 21— амбулаторно», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что госпитализированы три человека, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.

Два автобуса и грузовик столкнулись в Нижнем Новгороде в субботу днем, 16 октября, на улице Мечникова. В двух автобусах находились 50 человек.

В пресс-службе ГУМВД России по региону позднее сообщили, что причиной крупной аварии стал грузовик, который не уступил дорогу автобусу «Лиаз».

В начале октября на трассе в Волгоградской области легковой автомобиль Chevrolet Niva столкнулся с микроавтобусом, в котором находились дети из спортивной школы. По информации МВД, в автобусе ехали 14 детей из Новоаннинской спортшколы, они были в поселке Новый Рогачик на соревнованиях. В салоне находились двое сопровождающих взрослых, никто их них не пострадал.