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«Сапсан» сбил коляску с младенцем под Петербургом

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Сергей Коровкин

В Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с 11-месячным ребенком, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел утром 15 октября на железнодорожной станции Поповка в Тосненском районе Ленинградской области.

«По предварительным данным, мать ребенка переходила с коляской железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Проезжающий пассажирский поезд № 75 Москва – Санкт-Петербург совершил наезд на коляску», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ребенок был госпитализирован в больницу, где позднее скончался.

Транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства произошедшего — исправность железнодорожного пешеходного перехода, а также действия машиниста скоростного поезда.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном переходе в городе Новая Ляля Свердловской области грузовой поезд сбил 15-летнюю школьницу, девушка выжила.

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