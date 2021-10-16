Житель Сургута напал на сотрудников Росгвардии с ножом и топором

В поселке Нижнесортымском в пригороде Сургута мужчина напал с ножом и топором на сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Уральскому округу.

Отмечается, что правоохранители по обращению прибыли в многоквартирный жилой дом по улице Хусаинова, чтобы спасти женщину и двух ее детей от разъяренного главы семейства.

По прибытии на место росгвардейцы услышали за дверью квартиры детский плач и женские крики. Когда они смогли пройти внутрь, мужчина кинул в одного из правоохранителей нож, который попал в грудную часть бронежилета. Потом злоумышленник кинул еще один нож и замахнулся топором.

Сотрудникам Росгвардии пришлось применить против мужчины табельное оружие. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. По данным пресс-службы, сургутянин неоднократно привлекался в административной ответственности. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что студентка МГУ зарезала своего деда в ходе конфликта.