В АТОР рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции

Российские туристы, попавшие в ДТП в турецкой Анталье, чувствуют себя хорошо, сообщила РИА «Новости» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она уточнила, что травмы получили экскурсовод и семь российских туристов.

«Их доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. Их состояние оценивают как хорошее», — сказала Ломидзе.

Туроператор «Пегас туристик», в свою очередь, сообщил агентству, что держит под контролем ситуацию с российскими туристами. Глава компании рассказала, что данное ДТП относится к страховому случаю.

«Произошло ДТП в регионе Сиде. Ехали на экскурсию, машину занесло на мокрой дороге. В минибусе было семь человек. За помощью на данный момент обратилось два человека», — уточнила глава туроператора «Пегас туристик» Анна Подгорная.

Ранее генконсульство России в Анталье подтвердило данные, что в аварии с участием автобуса на юге Турции, где пострадали семь российских граждан.

ДТП произошло утром 16 октября недалеко от Манавгата. Автобус вез из аэропорта в отель группу туристов. Одной из причин аварии могла привести скользкая дорога из-за дождя. После того как автобус опрокинулся и пассажиры не смогли выбраться через двери, им пришлось выбить лобовое стекло.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Пострадавшие под наблюдением медиков, угрозы для жизней россиян нет.