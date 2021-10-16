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Оперштаб оценил уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Уровень коллективного иммунитета в РФ оценивается в 45%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для достижения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России нужно привить еще 35,9 млн человек. По ее словам, на данный момент в России полностью вакцинированы от коронавируса 42,2 млн человек, первый компонент вакцины получили 47,4 млн человек, а 1,9 млн человек прошли ревакцинацию или привились после перенесенной коронавирусной инфекции.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

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Коронавирус 2019-nCoV
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