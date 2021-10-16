Генконсульство РФ в Анталье подтвердило, что в аварии пострадали россияне

Генеральное консульство России в Анталье подтвердило данные, что в аварии с участием автобуса на юге Турции пострадали семь российских граждан. Об этом сообщает ТАСС.

ДТП произошло в 8.00 мск утром 16 октября недалеко от Манавгата. Автобус вез из аэропорта в отель группу туристов.

«В аварии пострадали семь граждан России. Они доставлены в местные больницы для оказания первой медицинской помощи», -— уточнили агентству представители дипмиссии.

Точная причина происшествия сейчас не называется.

Ранее стало известно, что к аварии могла привести скользкая дорога из-за дождя. После того как автобус опрокинулся и пассажиры не смогли выбраться через двери, им пришлось выбить лобовое стекло.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Пострадавшие под наблюдением медиков, угрозы для жизней россиян нет.

Также в Турции перевернулся автобус с пассажирами. Автобус ехал из Агры в Измир. Инцидент произошел на трассе Анкара – Ушак.