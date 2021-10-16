Полиция Австралии конфисковала крупнейшую в истории партию героина

Федеральная полиция и пограничная служба Австралии обнаружили 450 кг героина внутри контейнера с плиткой, отправленного из Малайзии в Мельбурн, сообщает пресс-служба полиции.

По делу о наркотиках был задержан гражданин Малайзии. Ему было предъявлено обвинение. В пресс-службе уточнили, что задержанному грозит пожизненное заключение.

Общая стоимость конфискованного героина оценивается в 140 млн долларов. Партия наркотика была доставлена ​​на промышленный участок недалеко от аэропорта Тулламарин.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд оправдал бывшего сотрудника Следственного комитета России (СКР) Николая Воробьева по делу о пропаже 11 килограммов кокаина, которые были вещественным доказательством в деле о контрабанде. Согласно материалам дела, в мае 2015 года Воробьев, работая старшим следователем, принял к производству уголовное дело, ранее возбужденное отделом дознания Пулковской таможни по факту контрабанды наркотического средства, которое до этого было признано вещественным доказательством и помещено на хранение.

Воробьев, по версии следствия, вступив, в преступный сговор с неустановленными лицами, похитил наркотики в феврале 2016 года.