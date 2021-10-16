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В отеле Албании нашли тела четырех российских туристов

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Matthias Graben/imageBROKER/Global Look Press

Четверо россиян были найдены мертвыми в отеле, расположенном в деревне Керрет албанского округа Кавая, сообщает Albanian daily news со ссылкой на полицию.

Уточняется, что среди погибших - двое мужчин и две женщины. Их тела были обнаружены в сауне отеля.

«Все они задохнулись», — сообщили в полиции.

Правоохранительные органы оповестили посольство России в Тиране. По их данным, погибшие находились в Албании в отпуске.

Ранее в отеле на курорте Аланья нашли тело 44-летнего Андрея Гожева. Мужчина приехал в Турцию на отдых. Тело россиянина, после осмотра представителями жандармерии и прокуратуры, было направлено в институт судебной медицины Анталии для вскрытия.

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