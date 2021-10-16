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Психотерапевт Мисевич рассказала о признаках постковидной депрессии

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Depositphotos

Врач-психотерапевт сети клиник «РЖД-Медицина» Екатерина Мисевич в разговоре с радио Sputnik рассказала о последствиях для психики у переболевших коронавирусом.

По ее словам, это нормально, если человек, который переболел коронавирусной инфекцией, пугается, беспокоится и грустит. Врач отметила, что это естественный защитный механизм, потому что организму нужны силы для борьбы против вируса и для исправления последствий заболевания. Из-за этих факторов депрессия может развиться сразу же или через некоторое время, считает специалист.

Месивеич отметила три основных признака депрессии — «сниженное настроение дольше двух недель, когда больше не радует то, что радовало раньше, и когда нет сил на привычные дела». Психотерапевт посоветовала обратиться к специалисту при обнаружении похожих симптомов.

Ранее немецкие ученые из Института биомолекулярной медицины Макса Планка и Вестфальского университета имени Вильгельма выяснили, что коронавирус может крайне негативно влиять на зрение.

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