РИА «Новости»: волнения в колонии во Владикавказе подавили

Силовики подавили волнения в исправительной колонии №1 во Владикавказе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«В колонии находятся порядка 600 человек, волнения удалось подавить», — рассказал агентству представитель экстренных служб.

Информация о пострадавших на данный момент уточняется. По словам омбудсмена по Северной Осетии Тамерлана Цгоева, ситуация в колонии во Владикавказе, где произошли беспорядки, контролируется, периметр оцеплен.

Telegram-канал Baza, в свою очередь, сообщает о том, что сотрудники спецподразделений готовятся к штурму здания, в котором укрываются взбунтовавшиеся заключенные. По данным канала, причиной инцидента стал конфликт двух заключенных, в котором активно участвовали сотрудники колонии, после чего на территории учреждения и вспыхнули беспорядки.

Как уточняет Mash, волнения в колонии начались в пятницу, 15 октября, примерно в 15.30. Сотрудники УФСИН были к ним готовы, так как конфликт назревал последние несколько дней. Предварительно, накануне один из заключенных нитками зашил себе рот и попытался объявить голодовку.

Ранее Baza сообщила, что около 600 заключенных устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе в Республике Северная Осетия — Алания. Источники канала утверждают, что заключенные разбили камеры наблюдения и внутренние двери на территории колонии. К исправительному учреждению были стянуты силы со всего Владикавказа. В публикации отмечается, что причины бунта пока неизвестны.

Позднее Telegram-канал «112» сообщил о пострадавших в результате бунта в исправительной колонии, расположенной во Владикавказе.