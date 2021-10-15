Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Белоруссии признали экстремистским Telegram-канал «Светлана... 18:29
Зенитчики из России и Сербии на учениях отразили массированный авиаудар 18:26
Клинтона могут выписать из больницы сегодня 18:25
Стало известно, какое наказание может понести болельщица, устроившая массовый завал... 18:24
Талибы* подтвердили участие во встрече в Москве по Афганистану 18:17
Владельцы пляжа в Сочи связали конфликт из-за чихуахуа с навязчивым предложением... 18:15
Тунис ослабит коронавирусные ограничения для привитых туристов 18:09
Контр-адмирал назвал провокацией попытку эсминца ВМС США нарушить границу с Россией 18:04
Украина не вернула Netflix $550 тысяч за съемки фильма с Ван Даммом 18:00
В Пентагоне не стали комментировать инцидент с американским эсминцем... 18:00

Кузнецова одобрила идею о гражданстве для детей от смешанных браков

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова поддержала инициативу предоставлять гражданство РФ детям, родившимся в смешанных браках, где бы они ни родились, это может облегчить решение различных, иногда жизненно важных, вопросов для многих семей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кузнецова подчеркнула, что инициатива может оказаться полезной для многих семей. Она упростит решение «различных житейских вопросов», например, с лечением.

«<…> Я считаю, что это абсолютно правильное предложение, точное, и мы поддерживаем. Пусть будет так, а когда ребенок вырастет, он сможет самостоятельно решить, гражданином какой страны он будет являться», — рассказала Кузнецова.

Она добавила, что предложение необходимо внимательно проработать и уже после этого начать реализовывать.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил, что дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать гражданство России вне зависимости от их места рождения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях