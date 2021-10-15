Кузнецова одобрила идею о гражданстве для детей от смешанных браков

Вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова поддержала инициативу предоставлять гражданство РФ детям, родившимся в смешанных браках, где бы они ни родились, это может облегчить решение различных, иногда жизненно важных, вопросов для многих семей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кузнецова подчеркнула, что инициатива может оказаться полезной для многих семей. Она упростит решение «различных житейских вопросов», например, с лечением.

«<…> Я считаю, что это абсолютно правильное предложение, точное, и мы поддерживаем. Пусть будет так, а когда ребенок вырастет, он сможет самостоятельно решить, гражданином какой страны он будет являться», — рассказала Кузнецова.

Она добавила, что предложение необходимо внимательно проработать и уже после этого начать реализовывать.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил, что дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать гражданство России вне зависимости от их места рождения.