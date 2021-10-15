Роспотребнадзор сократил максимальный срок предоставления результатов тестов на COVID-19

Роспотребнадзор сократил с 48 до 24 часов максимальный срок предоставления гражданам результатов тестов на коронавирус. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в документе.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ситуация с коронавирусом в России близка к критической. По его словам, в стационары, специализирующиеся на приеме больных COVID-19, поступает очень много пациентов. Основной причиной такой ситуации он назвал низкий уровень вакцинации населения.

По данным оперштаба, 15 октября в России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса за последние сутки — скончались 999 человек. 14 октября от COVID-19 умерли 986 человек, 13 октября — 984 человека, 12 октября — 973.