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Роспотребнадзор сократил максимальный срок предоставления результатов тестов на COVID-19

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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Роспотребнадзор сократил с 48 до 24 часов максимальный срок предоставления гражданам результатов тестов на коронавирус. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в документе.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ситуация с коронавирусом в России близка к критической. По его словам, в стационары, специализирующиеся на приеме больных COVID-19, поступает очень много пациентов. Основной причиной такой ситуации он назвал низкий уровень вакцинации населения.

По данным оперштаба, 15 октября в России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса за последние сутки — скончались 999 человек. 14 октября от COVID-19 умерли 986 человек, 13 октября — 984 человека, 12 октября — 973.

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Коронавирус 2019-nCoV
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