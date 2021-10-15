Собянин заявил об очень высоком темпе роста заболеваемости COVID-19 в Москве

Рост заболеваемости COVID-19 в Москве за неделю составил 20-30%, поэтому очень важно соблюдать санитарные меры, проходить тестирование и вакцинироваться. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

«В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20-30%. Это очень высокие темпы роста», — сказал он.

По словам Собянина, важно также своевременно проходить массовое тестирование, чтобы успеть вовремя зафиксировать заболевшего, обеспечить самоизоляцию и своевременно начать лечение.

15 октября мэр посетил центр вакцинации от COVID-19, который снова открыли в ГУМе, а также пункт экспресс-тестирования на антиген.

«Здесь, в ГУМе, организовано сразу два блока — один по вакцинации <...> все желающие без ограничений могут прийти и привиться. Здесь же можно ревакцинироваться «Спутником Лайт». И здесь же, в ГУМе, открыто экспресс-тестирование», — заявил Собянин.

Ранее в оперштабе сообщили, что в России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса за последние сутки — скончались 999 человек. 14 октября от COVID-19 умерли 986 человек, 13 октября — 984 человека, 12 октября — 973.