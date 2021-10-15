Школьников могут проверить на агрессивность с помощью тестов

Одним из способов проверки школьников на агрессию может стать дистанционное тестирование. Об этом «Газете.Ru» сообщила старший клинический психолог Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков депздрава Москвы Ольга Серебровская, комментируя рекомендацию правительства разработать схемы проверки школьников на девиантные характеристики.

«В каких формах правительство планирует реализовывать свои предложения, пока сказать сложно. Но в профессиональном сообществе обсуждалось, что первым шагом предполагается дистанционное тестирование школьников, то есть создание некой батареи тестов, которые предлагаются ребенку в онлайн-режиме или просто рассылаются для заполнения», — сказала она.

Однако, по словам психолога, эффективность этого метода не высока. Дело в том, что школьники-подростки будут искажать ответы, чтобы не попасть группу риска.

«Ребенок осознает, какие ответы являются социально одобряемыми, и естественно он не будет искренен в ходе этого тестирования. Оно является одним из методов в психологии, но по нему невозможно определить истинное значение того или иного параметра. Максимум на что можно рассчитывать — выделение предполагаемой группы риска», — заключила Серебровская.