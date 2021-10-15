Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На юго-западе Москвы загорелась газовая подстанция 12:25
«Что-то инновационое»: пользователей интернета рассмешила реклама стоматологии 12:24
«Пока в Коммунарке»: Гузеева обратилась к поклонникам... 12:21
«Ъ»: российские ритейлеры пожаловались на нехватку кассиров и... 12:20
Мужчина научился бесплатно майнить биткоин и попал в тюрьму 12:17
Участников конфликта на фиолетовой ветке привлекли к ответственности... 12:17
В Китае мужчина поджег бывшую жену во время ее стрима 12:17
Ксавье Долан снял первый за 6 лет клип Адель 12:14
Инспекторы ДПС обмотали мужчину скотчем в Красноярске 12:13
В России установлен рекорд по числу смертей от коронавируса за всю пандемию 12:05

На Чукотке задержали подростка, который угрожал в мессенджере массовыми убийствами в школе

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Правоохранительные органы задержали на Чукотке подростка, который через мессенджер угрожал массовыми убийствами в школе, у него обнаружили пневматическое оружие, сообщили в пресс-службе мэрии Анадыря.

В сообщении указано, что в среду, 13 октября, ученики одной из школ города обнаружили в чате в мессенджере WhatsApp публикацию бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в школе с применением огнестрельного оружия.

«Бдительные ученики передали эту информацию руководству школы. Благодаря своевременному выявлению инцидента, ответственным действиям руководства образовательного учреждения и быстрой реакции спецслужб удалось предотвратить возможные негативные последствия», — указано в сообщении.

В мэрии отметили, что сотрудники региональных УМВД и УФСБ в тот же день установили личность и задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам. По собственному признанию, молодой человек разместил пост в мессенджере из хулиганских соображений.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания ему меры пресечения с целью недопущения фактов совершения иных противоправных действий», — добавили в администрации.

Ранее полиция Москвы провела проверку после сообщений в соцсети с угрозой устроить стрельбу в школах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях