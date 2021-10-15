На Чукотке задержали подростка, который угрожал в мессенджере массовыми убийствами в школе

Правоохранительные органы задержали на Чукотке подростка, который через мессенджер угрожал массовыми убийствами в школе, у него обнаружили пневматическое оружие, сообщили в пресс-службе мэрии Анадыря.

В сообщении указано, что в среду, 13 октября, ученики одной из школ города обнаружили в чате в мессенджере WhatsApp публикацию бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в школе с применением огнестрельного оружия.

«Бдительные ученики передали эту информацию руководству школы. Благодаря своевременному выявлению инцидента, ответственным действиям руководства образовательного учреждения и быстрой реакции спецслужб удалось предотвратить возможные негативные последствия», — указано в сообщении.

В мэрии отметили, что сотрудники региональных УМВД и УФСБ в тот же день установили личность и задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам. По собственному признанию, молодой человек разместил пост в мессенджере из хулиганских соображений.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания ему меры пресечения с целью недопущения фактов совершения иных противоправных действий», — добавили в администрации.

Ранее полиция Москвы провела проверку после сообщений в соцсети с угрозой устроить стрельбу в школах.