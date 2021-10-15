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Матвиенко заявила, что оснований для общефедерального локдауна нет

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что каких-либо оснований для введения общефедерального локдауна в стране сейчас нет. Об этом сообщает RT.

Она обратила внимание, что при этом ситуация с коронавирусной инфекцией в России непростая.

«Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», — подчеркнула Матвиенко.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Ранее Александр Гинцбург сообщил об окончании пострегистрационных исследований «Спутника V». Поданы документы для постоянной регистрации.

14 октября стало известно, что в России был установлен рекорд по числу случаев заражения коронавирусом за всю пандемию коронавируса.

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Коронавирус 2019-nCoV
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