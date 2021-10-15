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Всероссийская перепись населения началась во всех регионах страны

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Всероссийская перепись населения началась во всех регионах России в пятницу, 15 октября. Об этом рассказал руководитель Росстата Павел Малков, сообщает ТАСС.

«Это важнейшее мероприятие общенационального значения, ее итоги повлияют на будущее нашей страны, каждого из ее жителей», — сказал он, добавив, что ведомство «готово к проведению первой цифровой переписи на все 100%».

В 2021 году перепись впервые состоится в цифровом формате. Наряду с традиционными способами опроса для россиян появится возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. Сделать это можно будет в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года.

Принять участие в переписи населения также можно будет на переписных участках, в том числе в МФЦ «Мои документы». По данным ВЦИОМ, 43% россиян планируют дождаться переписчиков дома.

«У каждого переписчика обязательно будет маска, памятка о том, как себя вести, как избежать заражения, как не заразить никого другого. Есть сценарии работы в разных условиях», — рассказал Малков.

Ранее эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов предупредил о мошенниках во время переписи населения.

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