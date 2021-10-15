В Чите подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней школьницы

В Чите полицейские задержали подростка по подозрению в убийстве 14-летней девочки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 7 часов вечера 14 октября в полицию сообщили об обнаружении в поселке КСК города Читы тела 14-летней девушки с признаками насильственной смерти.

На место выехала следственная–оперативная группа под руководством главы Черновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Забайкальскому краю Бато Дашидондокова.

По подозрению в убийстве задержан 15-летний подросток.

Ранее сообщались подробности о другой трагедии. В Рязанской области нашли тело 15-летнего подростка. У его отчима при обысках изъяли заготовки, сделанные по образу вольт-кукол.