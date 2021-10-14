«Лента.ру»: отчим убитого под Рязанью подростка увлекался колдовством

У отчима 15-летнего подростка, тело которого обнаружили в Рязанской области, при обысках изъяли заготовки, сделанные по образу вольт-кукол. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в доме Владислава Цикунова также нашли много оккультной литературы.

«У кукол, сделанных наподобие вуду, были различные травмы. Известно, что он подбрасывал их знакомым, в том числе бывшей гражданской жене», — заявил он, добавив, что Цикунов отрицает свою причастность к какой-либо секте.

Ранее в Рязанской области женщина убила бывшего пасынка своего знакомого во время исполнения оккультного ритуала. По подозрению в убийстве были задержаны бывший отчим мальчика, мужчина 1969 года рождения, и мастер спорта по арчери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ »(«Убийство»).

В ходе обысков в гараже подозреваемого была найдена кровь на кроссовках. Также в его сумке нашли руны и изображения валькирий — дев-воительниц. По словам мужчины, он делал обереги на валькириях для знакомых.