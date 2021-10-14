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В центре Киева националисты сожгли чучело Зеленского

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РИА «Новости»

В центре Киева активисты партии «Национальный корпус» (запрещена в России) сожгли чучело президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Страна.ua.

14 октября активисты вышли на марш в центре украинской столицы в честь Дня защитников и защитниц страны. Участники марша двигались с государственными флагами, а затем подожгли посреди улицы самодельное чучело, на которое был надет цветной парик и табличка с упоминанием Зеленского.

Также на Крещатике сожгли чучело «Вагнергейта» — речь о скандале годичной давности с задержанием трех десятков россиян из частной военной компании (ЧВК) Вагнера белорусским ОМОНом. Некоторые из них воевали в Донбассе и имели украинское гражданство. Киев запросил их экстрадицию, однако «вагнеровцы» вернулись в Россию. Эту историю в ряде украинских СМИ назвали попыткой Службы безопасности Украины (СБУ) выманить «вагнеровцев» и использовать их для обмена пленными с Москвой, а в срыве операции обвинили Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака. Президент и глава ОП это отрицают.

На прошлой неделе возле дома Зеленского десятки человек провели акцию протеста. Активисты держали плакаты с надписями: «Это уже даже не Квартал-95, а аншлаг-аншлаг», «Тебя будут судить за вагнергейт» и другие.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко назвал себя организатором операции против россиян в Белоруссии.

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