Студентка МГУ зарезала своего деда в ходе конфликта

На юго-западе Москвы задержали 20-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве своего дедушки в ходе скандала, сообщает пресс-служба Росгвардии.

«Во время патрулирования вверенной территории росгвардейцы получили сообщение о криках и звуках борьбы в одной из квартир дома на улице Академика Пилюгина. Незамедлительно прибыв по адресу, стражи правопорядка обнаружили в квартире тело пожилого мужчины, а также молодую девушку», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, между родственниками произошла словесная перепалка, в ходе которой девушка нанесла множественные ранения своему родственнику кухонным ножом. От полученных травм пострадавший скончался. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Сама подозреваемая утверждает, что дед напал на нее, и она вынуждена была обороняться.

По данным Telegram-канала Shot, девушка учится на первом курсе мехмата МГУ. Все знакомые отзываются о ней исключительно положительно.

Правоохранители предполагают, что подозреваемая находится в состоянии наркотического опьянения — ее показания все время меняются.

Ранее в Рязанской области женщина убила бывшего пасынка своего знакомого во время исполнения оккультного ритуала. По подозрению в убийстве были задержаны бывший отчим мальчика, мужчина 1969 года рождения, и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе обысков в гараже подозреваемого была найдена кровь на кроссовках. Также в его сумке нашли руны и изображения валькирий. По словам мужчины, он делал обереги на валькириях для знакомых.