Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ФРГ заявили, что «Северный поток-2» поможет снизить цены на газ... 18:01
Колосков заявил, что нельзя рассчитывать на Дзюбу в серьезном бою 18:01
Правозащитную организацию «Якутия – Наше Мнение» внесли в реестр иноагентов 17:57
В Германии вспомнили о временах Третьего рейха после факельного шествия... 17:50
Зеленский приехал с визитом в Донбасс 17:48
Экс-советник Путина: россияне даже во время секса смотрят в смартфон 17:47
Боец ММА — о шутке Хабиба: ничего страшного, он же не над правительством... 17:45
В ФРГ опровергли сообщения о несоблюдении Россией контрактов на поставки... 17:44
Любознательная американка разделась в аэропорту и начала задавать странные вопросы 17:35
Патриарх Кирилл заявил, что защита России Богоматерью — реальный факт 17:34

Студентка МГУ зарезала своего деда в ходе конфликта

На юго-западе Москвы задержали 20-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве своего дедушки в ходе скандала, сообщает пресс-служба Росгвардии.

«Во время патрулирования вверенной территории росгвардейцы получили сообщение о криках и звуках борьбы в одной из квартир дома на улице Академика Пилюгина. Незамедлительно прибыв по адресу, стражи правопорядка обнаружили в квартире тело пожилого мужчины, а также молодую девушку», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, между родственниками произошла словесная перепалка, в ходе которой девушка нанесла множественные ранения своему родственнику кухонным ножом. От полученных травм пострадавший скончался. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Сама подозреваемая утверждает, что дед напал на нее, и она вынуждена была обороняться.

По данным Telegram-канала Shot, девушка учится на первом курсе мехмата МГУ. Все знакомые отзываются о ней исключительно положительно.

Правоохранители предполагают, что подозреваемая находится в состоянии наркотического опьянения — ее показания все время меняются.

Ранее в Рязанской области женщина убила бывшего пасынка своего знакомого во время исполнения оккультного ритуала. По подозрению в убийстве были задержаны бывший отчим мальчика, мужчина 1969 года рождения, и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе обысков в гараже подозреваемого была найдена кровь на кроссовках. Также в его сумке нашли руны и изображения валькирий. По словам мужчины, он делал обереги на валькириях для знакомых.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях