Город в США выставили на продажу за $752 тысячи

Небольшой городок в США, состоящий из нескольких домов, выставлен на продажу за $752 тыс., пишет издание UPI. Речь идет про поселение Уолтер-Вэлли, штат Теннесси.

Будущий владелец получит в свое распоряжение дом на берегу ручья, четыре магазина со всеми необходимыми продуктами и амбар.

Два из выставленных на продажу здания имеют обновленную электропроводку и водопровод. В объявлении указано, что эта недвижимость может быть использована, например, в качестве отеля, а также для другого коммерческого или жилого использования.

«Продавец надеется, что будущий владелец не будет сносить эти исторические здания», — рассказала журналистам агент по недвижимости Кристина Шварц.

Уолтер-Вэлли был основан около 1900 года, но так и не стал местом жительства для массового количества людей.

Ранее в штате Нью-Йорк выставили на продажу дом, в котором, как считает владелица, живут девять приведений. Здание построенное в 1890 году получило название «Особняк Энслин» и демонстрировалось по телевидению в передачах каналов Discovery ID и TLC.