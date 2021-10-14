Охотникам в России могут усложнить доступ к оружию в 2022 году

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила доработанные поправки в федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов...», по которому предлагается усложнить процедуру получения доступа к оружию, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Документ, который разработали в Минприроды, предполагает, что граждане, которые впервые претендуют на получение охотничьего билета, должны будут пройти обучение и сдать экзамен по программе охотничьего минимума — он включает в себя знание правил охоты, требований безопасности во время охоты и основ биологии диких животных.

Для допуска к этому экзамену кандидату будет необходимо предъявить медицинскую справку об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием.

Подобные меры, как считают специалисты, позволят сократить количество правонарушений на охоте, а также минимизировать случайные происшествия с применением оружия.

Ожидается, что законопроект поступит в парламент в ноябре текущего года, а в первом полугодии 2022 года будет принят, уйдет в Совет Федерации и затем на подпись президенту.

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал поправки в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан...», которые усиливают госконтроль за оборотом оружия и ужесточают прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им.