В России объявили о миграционной амнистии для 158 тысяч граждан Узбекистана

В России объявили о миграционной амнистии для 158 тыс. граждан Узбекистана, сообщается на сайте посольства Узбекистана в Москве.

«Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник Александр Горовой в ходе встречи с узбекской делегацией во главе с советником Премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым, которая в настоящее время находится с визитом в Москве», — говорится в сообщении.

Миграционная амнистия не будет распространяться на тех граждан Узбекистана, которые были депортированы из России на основании решения суда. Также стало известно, что с 18 октября начнет работу совместный пилотный проект МВД России и Узбекистана по оформлению патента (разрешения на работу в России) для 10 тыс узбекских граждан.

Предполагается, что эти патенты будут оформляться непосредственно в Узбекистане до выезда трудовых мигрантов в Россию.

Ранее стало известно, что Минстрой планирует привлечь мигрантов для строительства космодрома «Восточный».