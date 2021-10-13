Суд вынес приговор жителю Индии, убившему жену укусом ядовитой кобры

Жителя штата Керала Сураджа Кумара приговорили к двум пожизненным срокам и штрафу в размере $6,635 за то, что тот убил свою жену, заставив ядовитую кобру укусить ее. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Сторона обвинения запросила смертный приговор для мужчины, учитывая жестокость преступления, однако суд заменил казнь двумя пожизненными приговорами.

Сурадж Кумар купил ядовитую кобру и с ее помощью убил свою жену Утру в то время, как она спала. Яд рептилии был крайне смертоносен, а учитывая, что ее иммунитет был ослаблен после другого змеиного укуса, Утра вскоре скончалась. Тело женщины было обнаружено уже на следующее утро ее матерью, которая сначала не могла предположить, что ее зять способен на такой поступок, однако, из-за его безучастного отношения к трагедии, вскоре стала в нем сомневаться. В ходе полицейского расследования была доказана вина супруга.