Работавшая дома на самоизоляции женщина по вызову поссорилась с соседями и лишилась жилья

Британку Николу Перри, работавшую женщиной по вызову, лишили муниципального жилья после того, как соседи стали жаловаться «на сильный шум» из ее квартиры. Об этом пишет Daily Mail.

Перри изначально работала в публичном доме, однако из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19 ей пришлось перейти на «дистанционный режим». Как сообщает издание, с самого утра к ней выстраивалась очередь из клиентов в ожидании получения услуг. При этом, своего шестилетнего ребенка она оставляла под присмотром соседей, которые были вынуждены слышать звуки производственного процесса в течение всего дня, так как женщина редко закрывала окна.

Жители дома стали жаловаться сотрудникам правоохранительных органов на излишне активную трудовую деятельность Перри, после чего управляющая компания отправила ей официальное письмо с требованием отказаться от предоставления услуг на дому и снизить уровень шума.

Вскоре Перри попала в поле зрения полиции, когда выбежала без одежды на дорогу. В ходе разбирательства оказалось, что женщина также страдает от наркотической зависимости.

Суд признал ее виновной в беспечном отношении к собственности, публичном обнажении тела, причинении неудобств соседям и употреблении запрещенных веществ. Ее приговорили к 12 месяцам ограничения свободы, включая прохождения обязательной шестимесячной реабилитационной программы от наркотической зависимости, а также к штрафу. С ней также был прекращен контракт по предоставлению муниципального жилья.

Ранее сообщалось о том, что мужчина, которому запрещено было заходить к себе домой, получил условный срок за нарушение этого запрета.