Мужчина вышел из COVID-центра в Петрозаводске и пропал без вести

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего мужчину 1957 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас».

Житель карельского поселка Ладва Андрей Куга 11 октября вышел из помещений коронавирусного центра на улице Соломенская, 55 в столице Карелии, с тех пор его местонахождение неизвестно. Поисковики отметили, что мужчина не ориентируется в городе и имеет проблемы с памятью.

«Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы и борода седые», — говорится в ориентировке.

По некоторым данным, мужчина найден и пришел домой пешком, но ориентировки поискового отряда все еще не сняты.

Как пишут региональные СМИ, некоторые пациенты коронавирусного центра и их родственники жаловались на медицинское обслуживание, возможно, это могло стать причиной побега мужчины.

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