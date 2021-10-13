Диетолог Макиша рассказал, от какого хлеба стоит отказаться

Врач-диетолог Марина Макиша заявила в беседе с корреспондентом издания «Народные Новости», что хлеб из муки высшего сорта вреден для здоровья.

Она отметила, что такая выпечка повышает уровень глюкозы в крови, что может привести к ожирению и сахарному диабету.

«Именно хлеб из муки высшего сорта нам в питании не нужен. Его нужно максимально ограничить. Цельнозерновой хлеб гораздо полезнее, в нем содержится большее количество клетчатки, пищевых волокон», — сказала специалист.

Макиша предупредила, что цельнозерновым хлебом тоже не нужно злоупотреблять — «за раз нельзя съедать больше 100 граммов». А суточное потребление этого продукта не должно превышать 150 граммов.

Ранее шведские ученые из Технологического университета Чалмерса выяснили, какой хлеб нужно есть для похудения.

До этого врач-диетолог Ирина Бородина назвалаhttps://www.gazeta.ru/social/news/2021/10/12/n_16677703.shtml самый вредный фастфуд.