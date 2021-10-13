Врач Вечорко назвал причину высокой смертности от COVID-19

Главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о причинах высокой смертности от коронавирусной инфекции. По его мнению, это связано с мутацией вируса и низким уровнем вакцинации. Об этом Вечорко написал в своем Telegram-канале.

По его словам, за две недели заболеваемость в Москве COVID-19 выросла в полтора раза, и вдвое увеличилось число госпитализаций. Он указал, что стационары снова перепрофилируются на прием коронавирусных больных.

В Москве открыты 20 точек для экспресс-тестирования на вирус. По данным врача, в последнее время стали болеть молодые люди и в тяжелых формах. Среди молодого населения наблюдаются летальные случаи.

«Вирус COVID-19 существует, и он опасен. Помните об этом. Вакцинируйтесь, проходите тестирование и соблюдайте меры безопасности», — указал Вечорко в Telegram.

Ранее он рассказал, как избежать тромбозов после COVID-19.