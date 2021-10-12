Иммунолог Болибок связал тяжелый COVID-19 у 40-летних с иммунодефицитом

Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил, почему после 35-40 лет люди тяжелее переносят коронавирус. Об этом сообщает URA.RU.

«Один из постулатов иммунологии гласит, что у всех без исключения людей развивается возрастной иммунодефицит, что становится более-менее заметно после 35-40 лет», — утверждает врач.

Он подчеркнул, что к 40 годам у некоторых людей из-за ослабления иммунитета начинают развивать хронические заболевания. При этом, иммунная система должна реагировать в два раза быстрее, чтобы дать отпор штамму «дельта», который является наиболее распространенным в России.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что одной из причин высокой смертности от коронавируса является позднее обращение к врачу и запоздавшее начало лечения болезни.

По его словам, чтобы избежать дальнейшего роста смертности от Covid-19, нужно раньше начинать диагностику заболевания и усовершенствовать методы лечения.

Жемчугов считает, что в настоящий момент способы лечения болезни устарели для новых штаммов вируса.