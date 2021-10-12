В Роспотребнадзоре заявили об усилении контроля за соблюдением масочного режима

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских регионах усиливается контроль за соблюдением масочного режима, передает ТАСС.

«И в настоящее время в целях противодействия распространению COVID-19 губернаторами совместно с главными государственными санитарными врачами по их предложениям предписаниями усилен контроль за соблюдением масочного режима», — отметила Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Она также напомнила о том, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее провела совещание с субъектами, на котором были даны необходимые поручения.

По данным оперштаба, 12 октября в России зафиксировано 28 190 случаев заражения COVID-19 за сутки.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве, Петербурге и Подмосковье (4 699, 2 158 и 1 804). В Самарской, Нижегородской и Воронежской областях выявлено 726, 655 и 649 случаев заражения коронавирусом.

Подтверждено 973 летальных исхода. Также за сутки полностью выздоровели 20 706 человек.