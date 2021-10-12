В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг

Обязательную вакцинацию для работников сферы услуг ввели в Подмосковье. Постановление об этом подписала главный санитарный врач по региону Ольга Микаилова, сообщает ТАСС.

«Документ касается обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми. Это сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ и другие», — говорится в документе.

Уточняется, что руководителям предприятий необходимо в срок до 10 ноября организовать вакцинацию от COVID-19 первым компонентом вакцины, а к 10 декабря 2021 года — вторым компонентом — не менее 80% сотрудников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что две трети жителей города, входящих в группы обязательной вакцинации от коронавируса, уже получили две прививки. Градоначальник добавил, что среди работников системы здравоохранения и образования Москвы двумя компонентами привилось уже более 80%.

Также сообщалось, что власти Москвы планируют возобновить систему поощрения для привившихся от коронавируса. По словам Собянина, практика стимулирования вакцинации, в частности через розыгрыш денежных призов и розыгрыш квартир, «показала хорошие результаты и интерес населения».