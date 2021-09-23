В Москве в четверг ожидается до +12°С и дождь

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в четверг, 23 сентября, будет до +12°С. В столице будет облачно, пройдет небольшой дождь, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +10...+12°С. Ожидается восточный, юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +5...+7°С. Ожидается юго-восточный, южный ветер 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 745 мм рт. ст., а ночью — 742 мм рт. ст.

Ранее метеорологи центра «Фобос» пообещали, что в центральной части Европейской России с 27 сентября ожидается длинное бабье лето.

До этого главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова назвала дату наступления в России астрономической осени — необратимых сезонных изменений погоды.