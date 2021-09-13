Конюхов отправится на катамаране из Чили в Австралию

Российский путешественник Федор Конюхов попытается доплыть от Чили до Австралии на катамаране, используя энергию солнца. Об этом мореплаватель рассказал РИА «Новости».

Ожидается, что экспедиция через Атлантический океан продлится пять месяцев. Затем Конюхов хочет два раза обогнуть Землю на воздушном шаре, не совершив ни единой посадки.

«А уже в ноябре на весельной лодке за 180 дней хочу пройти маршрутом от мыса Горн до Австралии», — поделился дальнейшими планами Конюхов.

По информации агентства, 14 сентября Конюхов направится в Англию, где примет участие в строительстве катамарана на солнечных батареях.

Ранее путешественник добрался до Cеверного полюса на дрейфующей льдине — на это ушло примерно 250 часов. Во время плавания он написал семь художественных этюдов.

12 декабря Конюхову исполнится 70 лет.