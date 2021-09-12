В СК рассказали о состоянии пассажиров самолета L-410, совершившего жесткую посадку

По предварительным данным, все пассажиры самолета L-410, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, живы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК, передает ТАСС.

Один из них находится в тяжелом состоянии, уточнили в СК. Также ведомство возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности».

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при жесткой посадке пассажирского самолета L-410 в Иркутской области.

В пресс-службе Иркутской области заявили, что борт санавиации готовится к вылету к месту крушения самолета L-410. Воздушное судно 2014 года выпуска и имело свидетельство летной годности до 10 февраля 2023 года, заявил источник издания. В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы заявили, что самолет разбился, по предварительным данным, из-за отказа техники.

Отмечается, что самолет заходил на посадку повторно, летный экипаж мог неверно рассчитать параметры посадки, в том числе расстояние до торца полосы. В процессе посадки экипаж докладывал о неполадках.