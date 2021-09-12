В Свердловской области женщина забила шумного соседа до смерти

В городе Березовском Свердловской области женщина получила девять лет лишения свободы за жестокое убийство своего соседа, сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, в феврале этого года осужденная устроила у себя дома застолье. На него был приглашён и и 54-летний мужчина, проживавший в том же доме.

«В ходе распития [спиртных напитков] между ними возник конфликт на почве того, что накануне ночью мужчина вел себя шумно и не давал никому спать. В процессе ссоры женщина стала причинять своему оппоненту множественные удары, в том числе руками, ногами, металлическим совком и кочергой. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении СК.

Иные подробности не приводятся.

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