Путин: в России в 2021 году может быть установлен рекорд по строительству жилья

В России в 2021 году может быть установлен рекорд по строительству и вводу жилья, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«У нас в целом по стране может быть рекорд», — отметил российский лидер, комментируя доклад Собянина о том, что Москва в 2021 году может установить рекорд по строительству жилья за всю свою историю.

Президент также уточнил у мэра Москвы, «не подорваны ли» из-за пандемии коронавируса планы по расселению москвичей по программе реновации.

«Нет, абсолютно [не подорваны]», — ответил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее глава города заявил, что в Москве остается множество «депрессивных» промзон, которые пока еще не начали реконструировать и развивать. Одной из причин этих задержек является статус земли — нередко у таких территорий множество мелких собственников, которые не могут их самостоятельно развивать. Однако несколько пилотных проектов уже существуют, заключены контракты на их реализацию. По словам Собянина, сегодня в работе около 130 промышленных территорий общей площадью около 2 тыс. гектаров.